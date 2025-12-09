O deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) deixou a sede da Polícia Federal no Rio na noite desta terça-feira (9), horas depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

O parlamentar saiu em um carro descaracterizado da própria PF e foi levado diretamente à Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) para colocação de tornozeleira eletrônica. Após a instalação do equipamento, seguiu para casa.

O deputado estava preso desde a última quarta-feira (3), quando foi detido pela Polícia Federal, por decisão do ministro. A prisão foi determinada após investigação da PF, sob suspeita de envolvimento com o vazamento da operação da própria PF que prendeu, em setembro, o ex-deputado TH Joias.