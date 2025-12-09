Após reunião com empresas de ônibus, nesta terça-feira (9), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou o fim da paralisação de motoristas e cobradores.

"Temos o compromisso de todos os empresários que têm a concessão de serviço de transporte em São Paulo de honrar e fazer o pagamento do 13º [salário] de seus colaboradores no dia 12", disse Nunes.

Ainda segundo o prefeito, para as empresas que não cumprirem o acordo, no dia seguinte, 13, será iniciado o processo de caducidade dos contratos.