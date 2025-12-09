As fortes chuvas que atingem o Sul do país nesta terça-feira (9) provocaram a morte de três pessoas em Santa Catarina. As vítimas, um casal e um bebê, estavam dentro de um carro atingido por uma enxurrada, no bairro São João, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o veículo Land Rover foi arrastado ao tentar passar sob uma ponte, em um viaduto próximo a um rio.

Os corpos do casal foram encontrados dentro do carro pelos bombeiros. A identidade e as idades deles não foram informadas.