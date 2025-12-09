O Corinthians avalia uma proposta para criar a própria casa de apostas esportivas.

Nos últimos dias, o clube foi procurado por uma empresa interessada em desenvolver a plataforma "Timão.Bet".

A proposta inicial prevê um contrato de patrocínio máster de R$ 453 milhões por três anos, além de 3% sobre o lucro da operação. O Corinthians teria controle integral da marca.