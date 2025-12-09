09 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
HANDEBOL

Brasil perde da Alemanha e cai nas quartas do Mundial Feminino

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Sportv
Lance da partida entre Alemanha e Brasil
Lance da partida entre Alemanha e Brasil

Em duelo contra a Alemanha, pelas quartas de final do Mundial Feminino de Handebol, nesta terça-feira (09), o Brasil foi derrotado por 30 a 23. O jogo foi na cidade alemã de Dortmund.

As donas da casa são as primeiras classificadas às semifinais. Na sequência da competição, elas enfrentam quem vencer o duelo entre Noruega e Montenegro.

O Brasil se despede com uma boa campanha. Em sete jogos, a seleção brasileira venceu cinco e perdeu dois -antes da Alemanha, perdeu para a Noruega, na segunda fase.

Esta foi a quarta vez que a seleção brasileira chegou às quartas de final de um Mundial. A melhor campanha foi em 2013, na Sérvia, quando o Brasil foi campeão.

Como foi o jogo

As alemãs encaminharam a vitória com um grande primeiro tempo. Dominando desde o início, as donas da casa abriram vantagem aos poucos e fizeram 17 a 11 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Brasil reagiu e chegou a diminuir a vantagem para três pontos. No entanto, correndo mais riscos no fim, as Leoas se expuseram a contragolpes e viram a vantagem aumentar novamente e a Alemanha garantir o triunfo.

Comentários

Comentários