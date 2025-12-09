Em duelo contra a Alemanha, pelas quartas de final do Mundial Feminino de Handebol, nesta terça-feira (09), o Brasil foi derrotado por 30 a 23. O jogo foi na cidade alemã de Dortmund.

As donas da casa são as primeiras classificadas às semifinais. Na sequência da competição, elas enfrentam quem vencer o duelo entre Noruega e Montenegro.

O Brasil se despede com uma boa campanha. Em sete jogos, a seleção brasileira venceu cinco e perdeu dois -antes da Alemanha, perdeu para a Noruega, na segunda fase.