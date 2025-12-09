Se não pagar, o clube fica sujeito a transfer ban. O Botafogo informou que "continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso".

O Botafogo foi condenado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) pela dívida com o Atlanta FC referente à contratação do meia Thiago Almada. A decisão é que o clube tenha que pagar o valor na íntegra, com correção. O valor original devido é de US$ 21 milhões.

A transferência de Almada ao Botafogo teve um valor total de US$ 21 milhões. Mas com um fluxo de pagamentos específico, a cada três meses, estendendo-se até 30 de setembro de 2026. A maioria das parcelas seria de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), mas as duas primeiras seriam de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões).

A primeira deveria ter sido paga cinco dias úteis após o certificado de transferência internacional do jogador chegar ao Brasil, em julho de 2024.

O Botafogo já tinha uma condenação na Fifa e por isso a questão chegou ao CAS.

Tem dinheiro?