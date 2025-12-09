O Internacional negou uma proposta de cerca de R$ 53 milhões do Flamengo pelo zagueiro Vitão.

A reportagem apurou que o Rubro-Negro ofereceu aproximadamente R$ 31,6 milhões de entrada, além do perdão da dívida dos gaúchos pela aquisição de Thiago Maia, em março de 2024, por R$ 21,6 milhões.

O Internacional considerou a oferta baixa e fez uma contraproposta de R$ 75,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do defensor.