Sem seu principal jogador, o Liverpool contou com um pênalti no fim e venceu a Inter de Milão por 1 a 0, nesta terça-feira, pela 6ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. No Estádio Giuseppe Meazza, Szoboszlai marcou o gol da vitória.

A vitória afasta a crise do Liverpool após polêmica com Salah. O egípcio ficou de fora da partida após fazer duras críticas contra o técnico Arne Slot. Em má fase, os ingleses deram uma resposta após uma sequência ruim.

Com o resultado, o Liverpool entra na zona de classificação direta para as oitavas de final. Os Reds chegam a 12 pontos, em 8º lugar.