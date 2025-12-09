O Chelsea ensaiou quebrar um jejum de três tropeços na temporada com gol de João Pedro, mas bobeou no 2º tempo e tomou a virada por 2 a 1 da Atalanta, em jogo válido pela 6ª rodada da Champions League e disputado nesta terça-feira (09).

O brasileiro abriu o placar, mas Scamacca e De Ketelaere foram os responsáveis por sacramentar o resultado no Atleti Azzurri d'Italia. Herói do time inglês na última rodada do torneio, Estêvão começou no banco de reservas e sequer foi acionado ao longo dos 90 minutos.

A vitória fez os italianos saltarem para a 4ª posição na tabela da Champions League - a equipe, que agora soma 13 pontos, iniciou a rodada fora até mesmo do G8.