A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se afastou da Presidência do PL Mulher, segundo anunciou o partido nesta terça-feira (9). Legenda alegou motivos de saúde.

De acordo com o comunicado, Michelle vinha lidando com "alterações de saúde", agravadas nas últimas semanas após a prisão de Bolsonaro, recolhido em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília após a condenação por liderar a trama golpista.