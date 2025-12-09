O Senado acelerou a tramitação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que institui o marco temporal para demarcação de terras indígenas, ao aprovar, nesta terça-feira (9), um calendário especial para levar o tema diretamente ao plenário da Casa e permitir sua deliberação de forma expressa no mesmo dia.

O texto, que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados (onde tem amplo apoio), inclui na Carta Magna a restrição de que os territórios devem ser demarcados apenas conforme sua ocupação no ano de 1988. A previsão é criticada por movimentos dos povos originários e defendida pelo agronegócio.

Já com a sessão em andamento, o senador Esperidião Amin (PP-SC), publicou um novo relatório do tema, que inclui a previsão de indenização a fazendeiros, veta a ampliação de territórios e prevê a participação de proprietários rurais durante todo o processo de demarcação.