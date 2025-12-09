A Prefeitura de São Paulo afirmou, no fim da tarde desta terça-feira (9), que a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade e a SPTrans registraram boletim de ocorrência contra concessionárias de ônibus por causa da paralisação deflagrada por motoristas e cobradores, sob a justificativa de que há atraso no pagamento de 13º salário.

Em nota, a administração municipal disse ter dado queixa na polícia a pedido do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Motoristas e cobradores recolheram ônibus em São Paulo e iniciaram paralisação após as empresas adiarem pagamento do benefício. O movimento começou na tarde desta terça.