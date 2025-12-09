Motoristas e cobradores recolheram os ônibus em São Paulo e iniciaram paralisação após as empresas adiarem o pagamento do 13° salário. O movimento começou na tarde desta terça-feira (9) e foi ganhando adesão de diversas viações.

Devido à greve, a prefeitura anunciou a suspensão do rodízio de veículos na tarde desta terça. A paralisação se transformou em uma guerra de versões entre prefeitura e viações.

As empresas responsáveis pelo transporte coletivo na cidade enviaram pela manhã uma carta ao sindicato dos motoristas e trabalhadores em transporte rodoviário urbano pedindo mais prazo para realizar o depósito. Após uma negociação anterior, ele estava previsto para esta sexta-feira (12).