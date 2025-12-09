O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou no final desta tarde de terça-feira (9) a soltura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ele deixará a prisão, mas terá de usar tornozeleira eletrônica enquanto responde às investigações.
Na decisão, Moraes considerou válida a revogação da prisão preventiva feita pela Alerj, mas impôs restrições ao parlamentar. Bacellar foi afastado da presidência da Casa, está proibido de manter contato com outros investigados, deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 6h, entregar passaportes e teve o porte de arma suspenso. O descumprimento das medidas poderá gerar multa diária de R$ 50 mil.
Bacellar é investigado por suposto vazamento de informações sobre uma operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-deputado Thiego Raimundo, o TH Joias. A prisão preventiva foi revogada pela Alerj ontem por 42 votos a 21, com abstenções e ausências.
Segundo as investigações, ele informou previamente sobre a ação e orientou o ex-parlamentar sobre possíveis provas. O caso segue sob apuração no STF.
*Com informações da SBT News