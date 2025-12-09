O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou no final desta tarde de terça-feira (9) a soltura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ele deixará a prisão, mas terá de usar tornozeleira eletrônica enquanto responde às investigações.

Leia mais: Presidente da Alerj é preso por vazamento de informação

Na decisão, Moraes considerou válida a revogação da prisão preventiva feita pela Alerj, mas impôs restrições ao parlamentar. Bacellar foi afastado da presidência da Casa, está proibido de manter contato com outros investigados, deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 6h, entregar passaportes e teve o porte de arma suspenso. O descumprimento das medidas poderá gerar multa diária de R$ 50 mil.