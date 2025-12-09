A passagem do ciclone extratropical provocou destruição em pelo menos 12 municípios do Rio Grande do Sul de ontem até esta terça-feira (9). Em Flores da Cunha, a cidade mais atingida, ventos fortes destelharam casas e uma igreja, derrubaram pipas de vinho e destruíram um ginásio.

Cerca de 60 casas foram afetadas e mais de 5 mil moradores ficaram sem energia elétrica. Na localidade de Alfredo Chaves, uma capela foi destelhada e ao menos três vinícolas sofreram danos. O temporal também derrubou mais de 20 parreirais e afetou estufas, o refeitório de uma escola e o hospital da cidade. Não há registro de feridos.