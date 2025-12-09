A formação de um ciclone extratropical na região Sul do país deixa o estado de São Paulo com previsão de temporal a partir desta terça-feira (9) até, pelo menos, na quinta (11).

Por isso, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta nesta segunda (8) indicando chuvas muito intensas com grandes acumulados e também fortes rajadas de vento que podem atingir até os 90 km/h, principalmente, nos municípios da faixa leste do estado, que inclui a Grande São Paulo, a capital, todo o litoral paulista e o Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba e a Serra da Mantiqueira. Inclusive, nessas regiões, os acumulados de chuva também serão altos.