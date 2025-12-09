O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (9) a condenação dos seis réus do chamado “núcleo 2” da tentativa de golpe de Estado, durante julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a acusação, o grupo atuou na elaboração de uma “minuta do golpe” e em planos que incluíam ataques a autoridades como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com Gonet, os acusados atuaram para estimular o caos social, com o objetivo de abrir caminho para uma ruptura institucional. A PGR atribui aos réus crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, além de dano ao patrimônio público.

Entre os investigados estão Filipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, além de militares e ex-integrantes da Polícia Federal. O julgamento está em andamento na Corte.