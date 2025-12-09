Um homem e uma mulher foram mortos a tiros de fuzil dentro de um carro na noite de segunda-feira (8), na Avenida Brasil, na altura do viaduto Oscar Brito, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um bebê que estava no veículo foi atingido nas pernas e levado ao hospital.
Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel foi encontrado no canteiro central da via, no sentido Santa Cruz, com diversas marcas de disparos. O crime aconteceu numa região marcada por disputas entre facções criminosas e grupos milicianos.
A criança foi socorrida por moradores e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dela.
O homem foi identificado como Yuri Garcez Honorato. A mulher ainda não teve a identidade divulgada. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e tenta identificar os responsáveis pelos disparos, além da motivação do ataque.
*Com informações do G1