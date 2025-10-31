Uma menina de 11 anos foi baleada cinco vezes durante o ataque a tiros contra o carro da família, na noite de quinta-feira (30), em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O veículo era dirigido pelo pai da criança, Jonathan Martins, de 34 anos, apontado pela polícia como integrante de milícia e alvo dos criminosos. As informações são do SBT News.
De acordo com a Polícia Militar, um carro preto emparelhou com o veículo da família na Rua Viana do Castelo, na Colônia, e os ocupantes abriram fogo. A menina foi atingida nas pernas e nas costas; a mãe, na perna; e o pai, no tórax. O carro ficou crivado de balas, e cápsulas foram encontradas espalhadas pelo asfalto.
Jonathan foi socorrido por moradores e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A mulher e a criança foram encaminhadas para a UPA da Taquara. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.
A polícia informou que o carro usado por Jonathan era roubado e tinha placa clonada. Ele continua internado sob custódia e permanecerá preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.