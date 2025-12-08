Antes uma prática praticamente universal, a adoção do sobrenome do marido tem se tornado menos comum entre as mulheres de São Paulo. É o que revelam dados dos Cartórios de Registro Civil de São Paulo.

Em 2024, apenas 49% das mulheres adotaram o sobrenome do cônjuge após o casamento ?o menor percentual desde 2003, o início da série histórica. Dos 241.906 casamentos registrados no estado no ano passado, somente cerca de 120 mil resultaram em mudança de sobrenome pela mulher.