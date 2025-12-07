07 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CULINÁRIA

Arroz com Pato

Por Sonia Machiavelli | especial para a Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Marinada

  • 1 copo (americano) de vinho tinto
  •  3 dentes de alho
  •  1/2  cebola picada
  • 1 cenoura picada
  • 1 talo de alho-poró picado
  • 1 colher (chá) de páprica
  • 2 colheres (chá) de açúcar
  • 1 colher (chá) de sal
  •  Tomilho, louro e pimenta-do-reino a gosto

...

  • 4 coxas com sobrecoxas de pato
  • 2 xícaras (chá) de arroz
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • 2 colheres (sopa) de bacon picadinho
  • 1 litro de caldo de legumes
  • 2 colheres (sopa) de extrato de tomates

É final do ano e os pratos com arroz vão dando suas caras nos cardápios das ceias que estão sendo planejadas para as festas. Por isso, testei de antemão a receita da chef Raquel Novais, um arroz de pato que não é apenas um prato; é um convite a uma viagem gastronômica que celebra a tradição, o conforto e a riqueza dos sabores. Oriundo da culinária portuguesa, mas adaptado e amado em diversas culturas, este clássico consegue ser, ao mesmo tempo, sofisticado e reconfortante. Sua essência consiste no contraste perfeito da carne suculenta, macia e com sabor marcante junto ao arroz cozido no caldo rico da própria ave. Em sua versão brasileira, ele mantém a alma de origem mas incorpora ingredientes e técnicas que o aproximam do paladar e da nossa mesa, transformando-o em um clássico de festa e conforto. A versão nacional se destaca pela intensidade dos sabores. Veja como preparar.

Coloque  vinho, alho, cebola, cenoura, alho-poró, páprica, açúcar, sal, tomilho, louro e pimenta-do-reino para fazer uma marinada. Deixe na geladeira por 12 horas. Coloque o azeite em uma panela de pressão e doure o pato.  Junte o bacon para dourar também. Acrescente a marinada junto com o caldo de legumes, a pimenta-dedo-de-moça e o extrato de tomate. Cozinhe por 1 hora. Retire o pato da pressão e se a carne ainda não estiver soltando dos ossos deixe mais tempo no fogo.  Prove o sal e desfie a carne em pedaços grandes. Descarte os ossos e reserve o caldo. Use uma panela grande para refogar por 2 minutos o arroz em 2 colheres de sopa de azeite. Acrescente o caldo do cozimento do pato. Cozinhe em fogo médio por 25 minutos. Junte o pato. Cozinhe por mais 5 minutos. Pode servir e apreciar o resultado: um prato encorpado, úmido e com sabor profundo, puro aconchego, uma excelente pedida para reunir a família neste final de ano.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras

Comentários

Comentários