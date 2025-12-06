O corpo encontrado na sexta-feira (5) após o fim do incêndio que atingiu uma área do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, do Exército, no Distrito Federal, é da cabo Maria de Lourdes Freire Matos. Segundo a Polícia Civil, um soldado de 21 anos foi detido em flagrante e confessou ter matado a militar e provocado o incêndio na sequência.

