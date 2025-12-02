Haaland quebrou um novo recorde individual ao marcar um dos gols da vitória dramática do Manchester City sobre o Fulham, em jogo do Campeonato Inglês ocorrido nesta terça-feira (2).

O norueguês chegou aos 100 gols na Premier League. Ele abriu o placar da partida, que acabou em 5 a 4 para o time de Pep Guardiola.

Ele tornou-se o atleta que precisou de menos jogos para atingir a marca. Haaland chegou ao centésimo gol no torneio em 111 partidas disputadas.