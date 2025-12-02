Criança carinhosa, apaixonado por animais e alvo de pessoas mal-intencionadas. É assim que a conselheira tutelar Verônica Oliveira lembra de Gerson de Melo Machado, 19, jovem que morreu neste domingo (30) após ser atacado por uma leoa em um zoológico em João Pessoa (PB).

Verônica conheceu Gerson em 2017, quando ele chegou ao conselho tutelar do bairro de Mangabeira acompanhado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que o encontraram andando sozinho em uma rodovia. Ele tinha 10 anos.

Foi o início de uma relação próxima, na qual Verônica acompanhou de perto a sucessão de desafios e situações inusitadas na vida de Gerson.