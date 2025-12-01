Flanelinha é morto a tiros após ameaçar PM com arma falsa no Rio
Um flanelinha foi morto a tiros na madrugada deste domingo após ter supostamente ameaçado um policial militar de folga com uma arma falsa em Madureira, na zona norte do Rio.
Os dois teriam se envolvido em uma discussão próximo ao Madureira Shopping. O caso ocorreu na rua Guarapari no meio de uma concentração de pessoas, que festejavam a vitória do Flamengo na Libertadores com caixas de som.
Um vídeo mostra o momento que o guardador de carros aparece com uma arma -que se descobriu depois ser falsa. O homem, vestido de bermuda jeans e camiseta branca, está com o armamento em uma das mãos enquanto bate-boca e vai em direção ao militar.
O policial, que está ao lado de um carro, atira cinco vezes contra a vítima. Segundo imagens de câmera segurança da rua, o flanelinha cai imediatamente no chão e o PM ainda se aproxima para recolher a arma de mentira dele que está no solo.
Pessoas que estavam na festa começam a correr e a gritar, de acordo com a filmagem. "Olha a merda feita, desnecessário", diz uma voz ao fundo da gravação. Em seguida, um outro homem pede para que o celular seja abaixado e pare de filmar.
O flanelinha morreu no local. A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM foram acionados, mas encontraram o homem já morto. O UOL questionou à Polícia Civil se a vítima já foi identificada, mas não teve retorno até o momento.
O PM prestou depoimento em uma delegacia da região e alegou ter sido ameaçado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Capital e não há informações de que o suspeito tenha sido preso.