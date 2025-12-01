Um flanelinha foi morto a tiros na madrugada deste domingo após ter supostamente ameaçado um policial militar de folga com uma arma falsa em Madureira, na zona norte do Rio.

Leia mais: Homem morre baleado após dar soco em PM durante confusão em SP

Os dois teriam se envolvido em uma discussão próximo ao Madureira Shopping. O caso ocorreu na rua Guarapari no meio de uma concentração de pessoas, que festejavam a vitória do Flamengo na Libertadores com caixas de som.