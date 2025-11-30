Um homem de 32 anos morreu ao ser baleado por um policial militar durante uma confusão em uma abordagem na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na noite de sábado (29), na rua Alice Lins de Azevedo, no Itaim Paulista.

Imagens registradas por outras pessoas no local mostram uma briga já instaurada. O homem que morreu usava uma camisa verde e aparece levando um chute de um policial.

Depois, ele volta a brigar com o policial. Enquanto isso, outro agente rende um homem de preto junto de uma parede e o derruba com um soco, o que faz a confusão aumentar.