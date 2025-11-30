30 de novembro de 2025
COTIDIANO

Homem morre baleado após dar soco em PM durante confusão em SP

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem é baleado e morto por PM após dar soco na cabeça de policial
Homem é baleado e morto por PM após dar soco na cabeça de policial

Um homem de 32 anos morreu ao ser baleado por um policial militar durante uma confusão em uma abordagem na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na noite de sábado (29), na rua Alice Lins de Azevedo, no Itaim Paulista.

Imagens registradas por outras pessoas no local mostram uma briga já instaurada. O homem que morreu usava uma camisa verde e aparece levando um chute de um policial.

Depois, ele volta a brigar com o policial. Enquanto isso, outro agente rende um homem de preto junto de uma parede e o derruba com um soco, o que faz a confusão aumentar.

O homem de verde, então, corre e bate na cabeça do policial, que estava de costas. O companheiro, que rendia o homem de preto, dispara. Pessoas ao redor gritam e se desesperam enquanto o homem baleado cai no chão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os dois policiais abordaram um homem numa motocicleta. "Durante a abordagem, o homem demonstrou comportamento agressivo e precisou ser contido pelos agentes. Ainda na ação, populares cercaram os policiais e os hostilizaram."

O homem baleado foi socorrido para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos. A arma do policial foi apreendida, diz a secretaria, e o caso foi registrado como resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa).

As imagens das câmeras corporais dos agentes serão analisadas, afirma a secretaria. O caso também é apurado pela PM por meio de um inquérito policial militar.

