O agressor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, passou por nova avaliação psiquiátrica que vai indicar se ele pode deixar o presídio federal de Campo Grande (MS), onde está desde 2018, quando esfaqueou Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A análise busca determinar seu estado mental atual e se ainda representa risco à sociedade.

Os laudos são produzidos por perito oficial que visitou a unidade prisional. Adélio foi declarado inimputável e, por isso, não cumpre pena criminal. Porém, permanece internado por medida de segurança e pode seguir recluso até 2038, quando completará 60 anos.