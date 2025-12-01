O agressor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, passou por nova avaliação psiquiátrica que vai indicar se ele pode deixar o presídio federal de Campo Grande (MS), onde está desde 2018, quando esfaqueou Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A análise busca determinar seu estado mental atual e se ainda representa risco à sociedade.
Os laudos são produzidos por perito oficial que visitou a unidade prisional. Adélio foi declarado inimputável e, por isso, não cumpre pena criminal. Porém, permanece internado por medida de segurança e pode seguir recluso até 2038, quando completará 60 anos.
Segundo agentes do presídio, sua saúde mental piorou com o isolamento, e ele não acompanha acontecimentos externos, incluindo a condenação de Bolsonaro no STF. A avaliação geral é de que a chance de soltura é baixa, pois o Judiciário tende a priorizar a ordem pública.
As respostas dos especialistas deverão esclarecer se ele ainda apresenta transtorno que justifique a internação, se há risco para terceiros e quando uma nova reavaliação poderia ser feita. A Polícia Federal já concluiu, em duas investigações, que ele agiu sozinho no ataque.
Mesmo sem instalações totalmente adequadas para tratamento psiquiátrico, a penitenciária de Campo Grande é considerada a melhor estrutura do sistema federal para casos como o dele, razão pela qual não há perspectiva de transferência.
*Com informações do Metropoles