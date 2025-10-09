Psiquiatra do caso Richthofen vai avaliar Adélio Bispo

O psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro, conhecido por atuar em casos de grande repercussão, foi escalado para auxiliar no novo laudo que definirá o futuro de Adélio Bispo, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo apuração do Metrópoles, o parecer vai indicar se ele ainda representa risco à sociedade e se poderá deixar o presídio federal onde está desde 2018.

Leia mais: Polícia Federal encerra caso Adélio e repete que ele agiu sozinho

Ribeiro já participou de processos envolvendo figuras como Suzane von Richthofen, Flordelis, o ex-deputado Daniel Silveira e a deputada Carla Zambelli — esta última em tentativa de libertação durante sua prisão na Itália. O psiquiatra também assinou o laudo anterior que declarou Adélio inimputável, ou seja, incapaz de responder criminalmente pelo atentado.