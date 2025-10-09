Psiquiatra do caso Richthofen vai avaliar Adélio Bispo

O psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro, conhecido por atuar em casos de grande repercussão, foi escalado para auxiliar no novo laudo que definirá o futuro de Adélio Bispo, autor da facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo apuração do Metrópoles, o parecer vai indicar se ele ainda representa risco à sociedade e se poderá deixar o presídio federal onde está desde 2018.
Ribeiro já participou de processos envolvendo figuras como Suzane von Richthofen, Flordelis, o ex-deputado Daniel Silveira e a deputada Carla Zambelli — esta última em tentativa de libertação durante sua prisão na Itália. O psiquiatra também assinou o laudo anterior que declarou Adélio inimputável, ou seja, incapaz de responder criminalmente pelo atentado.
O novo exame contará com dois psicólogos designados pela Defensoria Pública da União e supervisionados pela Justiça. Eles terão de responder se Adélio ainda apresenta transtornos mentais que justifiquem sua internação, se continua oferecendo risco a terceiros e em quanto tempo deveria ser reavaliado caso mantenha a periculosidade.
A avaliação, segundo o Metrópoles, é considerada decisiva, embora fontes do sistema prisional apontem que a chance de libertação é remota. O mais provável seria transferência para um hospital de custódia, caso o laudo recomende cuidados específicos.
Adélio, de 47 anos, está recluso no Presídio Federal de Campo Grande (MS), e não recebe visitas familiares há mais de um ano. Relatórios sigilosos indicam deterioração de sua saúde mental. A Polícia Federal já concluiu que ele agiu sozinho no ataque contra Bolsonaro.
Pela determinação judicial atual, ele deve permanecer sob custódia até 2038, quando completará 60 anos.