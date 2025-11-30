A celebração do tetracampeonato da Libertadores do Flamengo terminou em confusão na tarde deste domingo (30), no centro do Rio de Janeiro. Pouco depois de o trio elétrico com jogadores e comissão técnica encerrar o trajeto pela rua Primeiro de Março, torcedores que acompanhavam o cortejo entraram em confronto com policiais militares, que reagiram com gás de pimenta e disparos de balas de borracha.

A confusão começou quando agentes montaram um cordão de isolamento para permitir a passagem de ônibus que retirariam os atletas da região. Parte do público ficou retida atrás das grades e tentou ultrapassar o bloqueio, derrubando parte das estruturas. A PM usou armamento não letal para dispersar a multidão. Pelo menos duas pessoas foram levadas em macas, e há relatos de feridos entre quem tentava deixar o local.

O tumulto ocorreu nas imediações da avenida Presidente Wilson e durou poucos minutos. "As medidas adotadas visaram exclusivamente manter a integridade de todos os presentes e assegurar que o percurso da comitiva fosse concluído sem incidentes", informou a PM por meio de nota. Após a ação policial, os torcedores se dispersaram e seguiram comemorando nas ruas próximas.