Um homem morreu ontem após ser baleado por um PM durante uma abordagem no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

PMs patrulhavam a região quando decidiram abordar um suspeito em uma motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência, a qual o UOL teve acesso, o homem identificado como Anderson Correia Campos reagiu à tentativa de abordagem, o que teria iniciado o confronto.

Polícia afirma ter usado técnicas previstas em manual para conter resistência. Segundo o relato, os PMs recorreram a um golpe previsto no Manual de Defesa Pessoal para manter distância, diminuir a capacidade de reação e tentar imobilizar Anderson diante da resistência física.