O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um procedimento investigatório para apurar as circunstâncias da morte de três pessoas durante uma operação da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na última terça-feira (26).

A investigação, aberta nesta quinta-feira (27) pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, mira especialmente o caso de Bruno Paixão, 36, vendedor de queijos na região. O corpo de Bruno chegou a ser considerado desaparecido por horas, até ser localizado e reconhecido pela família no Instituto Médico Legal, no centro do Rio.

Na ordem que determina as diligências iniciais, a Promotoria requisitou todas as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos na ação, além de laudos do local, de necropsia, boletins de atendimento médico, depoimentos e demais documentos já produzidos no inquérito policial instaurado. Testemunhas e familiares das vítimas também serão ouvidos.