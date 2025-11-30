Em pouco mais de um ano no cargo de técnico do Flamengo, Filipe Luís chegou ao seu quarto título com o rubro-negro com a conquista da Copa Libertadores neste sábado (29) sobre o Palmeiras.

Em um início avassalador como treinador, assumindo o cargo após a saída de Tite, o ex-lateral do time fez questão de agradecer ao Flamengo pela oportunidade que recebeu da diretoria de poder desenvolver seu trabalho na Gávea.

"Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande. E hoje o Flamengo me proporciona isso. Proporciona não só para mim, mas para os jogadores essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos", afirmou o treinador.