Por aproximadamente R$ 17 mil é possível comprar peças de um fuzil AR-15, arma de uso restrito e de altíssimo poder destrutivo, e enviá-las via correio para montá-lo no Brasil. Basta ter dinheiro, um endereço nos Estados Unidos para receber os produtos e encaminhá-los a outro país.

O valor total inclui o preço das peças e do frete das encomendas. Adquirir o armamento dessa forma, em partes, ajuda a dissimular o transporte ilegal, assim reduzindo os riscos de apreensão e de prisão dos envolvidos, o que diminui o custo final do produto. Em geral, fuzis desse tipo são encontrados a partir de R$ 23 mil.

Esse foi um dos procedimentos feitos pelo grupo que montava fuzis numa fábrica clandestina em Santa Bárbara d'Oeste (SP), segundo investigação da Polícia Federal. Um dos suspeitos encomendou ao menos seis kits com quase todas as peças necessárias para construir armas da marca alemã HK.