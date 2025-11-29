O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes de três pessoas durante ação da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil, na última terça-feira (26), na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, zona norte do Rio.

Investigação iniciou após denúncia de familiares de vendedor de queijo, que foi morto. O homem, identificado como Bruno Paixão, de 36 anos, chegou a ser considerado desaparecido por algumas horas, mas foi posteriormente localizado e reconhecido.

MPRJ requisitou todos os registros das câmeras corporais dos policiais envolvidos na operação. No despacho, o Ministério Público também pede acesso aos laudos do local, de necropsia, boletins de atendimento médico, relatórios, termos de declaração e demais documentos já produzidos no inquérito policial instaurado.