O influenciador Thiago Da Cruz Schoba, que tem um perfil em que se intitula Thiago Schutz, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (28) por violência doméstica. Ele é conhecido na internet como "Calvo do Campari".

De acordo com o boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, a namorada relatou que tinha um relacionamento há três meses com Thiago. Durante a noite, enquanto mantinham relações, ele pediu que eles praticassem sexo anal. Ela, no entanto, negou.

Após a negativa, ele passou a agarrá-la, puxou os cabelos, deu tapas, arranhou, apertou seu pescoço e a jogou no chão. A mulher de 30 anos se vestiu às pressas e fugiu de casa, ligou para a polícia e foi encaminhada para o hospital.