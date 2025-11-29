O momento em que um grupo de assaltantes invade um bar na zona sul de São Paulo durante uma competição de sinuca foi transmitido ao vivo.

Assalto aconteceu no Parque Cocaia, na região do Grajaú, durante um jogo que valia R$ 4.000. O crime aconteceu no dia 21, mais de duas horas após o início da transmissão da partida de sinuca entre os jogadores Negão N1 e Raniel do Cantinho do Céu.

Nas imagens, é possível ver quatro homens anunciando o assalto e perguntando onde está o dinheiro. Um deles está armado e ordena que as pessoas deitem no chão.