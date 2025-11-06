"A felicidade está na jornada e não no destino". Esse aforismo não saiu da minha cabeça nos últimos seis dias. Nesse período, repeti para mim mesmo que a felicidade estava, sim, na rota de 6.500 km e 144 horas que separam o Rio de Janeiro de Lima, no Peru, e não no destino final: o estádio Monumental U, palco da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo.

Meu objetivo era acompanhar a epopeia de mais de 40 torcedores de ambos os times que dividiram, durante quase uma semana, o mesmo veículo na linha de ônibus mais extensa do mundo.

Atravessamos seis estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre; dois fusos horários -- o do Centro-Oeste e o do Acre -- e diferentes biomas: Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Amazônia. No Peru, subimos (e descemos) os 4.725 metros de altitude da Cordilheira dos Andes, fomos surpreendidos por uma nevasca e cruzamos as Linhas de Nazca e o deserto de Huacachina até, finalmente, chegar a Lima faltando poucas horas para o jogo começar. E com um detalhe: muitos dos torcedores viajavam sem hospedagem e sem ingressos, na esperança de comprarem na chegada. Eu e o fotógrafo e cinegrafista Adriano Delgado estávamos entre os que ainda não tinham ingressos.