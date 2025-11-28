A região Sul do Brasil deve enfrentar desafios climáticos cada vez mais extremos nas próximas décadas, com aumento na frequência e na intensidade de chuvas e enchentes.

É o que aponta um estudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, em parceria com a Agência Nacional de Águas, publicado na terça-feira (25). Segundo a pesquisa, a ocorrência de enchentes na região pode se tornar até cinco vezes mais frequente em eventos em 100 anos.

A vazão máxima de cheias frequentes, que ocorrem em períodos menores que dez anos, tem projeção de crescimento de 14% no Rio Grande do Sul, 17% em Santa Catarina e 18% no Paraná até o ano de 2100. Segundo os pesquisadores, esse aumento pode elevar o nível das cheias em até 3 metros em rios de regiões de serra e entre 50 centímetros e 1 metro em regiões planas.