O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu Osvaldo Nico Gonçalves para substituir Guilherme Derrite na SSP (Secretaria de Segurança Pública). Ele era o atual secretário-executivo da pasta e já o substituía na ausênsia do titular.

Nico, como é mais conhecido, disputava a indicação pelo posto mais alto da área de segurança no estado com o secretário de Administração Penitenciária, Marcelo Streifinger, que é policial militar. Nico é delegado da Polícia Civil de carreira e, durante o governo Tarcísio, foi coordenador da força-tarefa que investigou o assassinato de Vinícius Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Segundo o comunicado divulgado pelo governo estadual, ele será responsável por "dar continuidade às políticas de combate ao crime organizado e de valorização das forças policiais". Derrite deixará a pasta na próxima semana para reassumir o mandato de deputado federal e se concentrar na pré-campanha para o Senado.