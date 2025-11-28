28 de novembro de 2025
RIO DE JANEIRO

Moradores só podem comprar gás de facção e por R$300 cada; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/PCERJ/X
O preço do botijão chegava a R$ 300 na comunidade — três vezes mais que em outras áreas da cidade.
Policiais civis do Rio deflagraram, nesta sexta-feira (28), uma operação no Complexo do Lins para coibir o monopólio de botijões de gás imposto pelo Comando Vermelho. A facção sabotou o fornecimento regular de gás encanado para obrigar moradores a comprar o produto mais caro de um único depósito ligado ao grupo criminoso.

Leia mais: Facções e milícias alcançam quase 30 milhões de brasileiros

De acordo com a investigação, o preço do botijão chegava a R$ 300 na comunidade, três vezes mais que em outras áreas da cidade. Técnicos de concessionárias e entregadores de distribuidoras eram ameaçados e impedidos de acessar a região para restabelecer o serviço e fazer entregas. O esquema já tinha rendido a apreensão de cerca de 700 botijões.

A polícia diz que o comércio clandestino funcionava como mais uma fonte de renda do CV, que também usa o Lins para esconder e clonar veículos roubados, desviar cargas e manter o tráfico de drogas, além de cobrar taxas ilegais de moradores e comerciantes.

*Com informações da PCERJ e SBT News

