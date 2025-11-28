Policiais civis do Rio deflagraram, nesta sexta-feira (28), uma operação no Complexo do Lins para coibir o monopólio de botijões de gás imposto pelo Comando Vermelho. A facção sabotou o fornecimento regular de gás encanado para obrigar moradores a comprar o produto mais caro de um único depósito ligado ao grupo criminoso.

De acordo com a investigação, o preço do botijão chegava a R$ 300 na comunidade, três vezes mais que em outras áreas da cidade. Técnicos de concessionárias e entregadores de distribuidoras eram ameaçados e impedidos de acessar a região para restabelecer o serviço e fazer entregas. O esquema já tinha rendido a apreensão de cerca de 700 botijões.