O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta quinta-feira (21) leis mais duras contra o crime e disse não se opor à instituição da pena de prisão perpétua no Brasil.

"A mudança de legislação é bem-vinda. É necessária. Eu defendo algumas mudanças que sejam até radicais. Que a gente comece a realmente enfrentar o crime com a dureza que o crime merece enfrentado. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo ter a prisão perpétua no Brasil", afirmou o governador em evento da XP Asset Management.