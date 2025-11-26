"O que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos? Eu não quero deixar esse país que está aí, esse país do PT. E eu acho que ninguém quer. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil pode muito mais do que isso. E a gente pode sim colaborar. Então, a gente precisa colaborar neste projeto", disse Tarcísio.

Em outra citação ao partido de Lula, ao longo da palestra, Tarcísio defendeu que a direita apresentará um projeto de desenvolvimento ao país que vencerá as eleições. "O que eu vejo, e aí eu sou otimista nesse ponto, é que esse campo da direita, que às vezes o pessoal diz que está desorganizado, vai apresentar um projeto para o Brasil, em cima daqueles pilares que são importantes, o pilar da desburocratização, da desindexação, da desvinculação", afirmou. "Esse projeto vai ser vencedor no ano que vem, não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT."

Na terça-feira (25), no Palácio dos Bandeirantes, em uma entrevista concedida pouco após o STF (Supremo Tribunal Federal) confirmar a prisão de Bolsonaro por liderar a tentativa de golpe, o governador disse que estava "fora do bolo" de possíveis nomes para disputar a Presidência.