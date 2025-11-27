Duas pessoas morreram após um acidente na rodovia Anchieta em Cubatão (SP) por volta das 17h desta quinta-feira (26). A ocorrência foi no quilômetro 52, sentido sul, e envolveu quatro carretas, seguida de tombamento e incêndio no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

A rodovia foi totalmente interditada no momento do acidente. Entre as vítimas, uma delas foi ejetada do veículo e a outra ficou presa nas ferragens. Outras duas pessoas também foram atingidas, mas saíram ilesas, segundo concessionária Ecovias.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a via foi parcialmente liberada no início da noite, sob cuidados do policiamento.