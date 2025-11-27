O STF (Supremo Tribunal Federal) divulgou informações e um vídeo, nesta quinta-feira (27), sobre o Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha", local onde o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres está preso.

De acordo com a nota do tribunal, o espaço possui uma área total coberta de 54,76 metros com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externa de 10,07 metros.

Ainda segundo o Supremo, a capacidade do local é para quatro pessoas, mas será usada exclusivamente como Sala de Estado Maior para apenas um custodiado.