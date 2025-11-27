O Partido Liberal suspendeu, nesta quinta-feira (27), a remuneração e as atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime fechado na sede da Polícia Federal em Brasília desde terça-feira (25).

A sigla afirmou que a medida cumpre exigências legais, já que Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista. Ele ocupava o cargo de presidente de honra do partido desde 2021.