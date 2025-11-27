27 de novembro de 2025
SUSPENSÃO

PL corta salário e afasta Bolsonaro de funções partidárias

Reprodução/ Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Partido Liberal suspendeu, nesta quinta-feira (27), a remuneração e as atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime fechado na sede da Polícia Federal em Brasília desde terça-feira (25).

A sigla afirmou que a medida cumpre exigências legais, já que Bolsonaro teve os direitos políticos suspensos após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista. Ele ocupava o cargo de presidente de honra do partido desde 2021.

O PL declarou que o afastamento vale enquanto estiverem em vigor os efeitos do acórdão condenatório. Bolsonaro está detido na Superintendência da PF, onde estava preso preventivamente desde o fim de semana anterior.

*Com informações da CNN

