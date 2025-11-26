Mesmo condenado e cumprindo pena em regime fechado por crimes relacionados à tentativa de golpe de 2022, Jair Bolsonaro conitnuará recebendo salário partidário, aposentadoria parlamentar e pensão militar, somando mais de R$ 100 mil mensais, conforme apurou o SBT News.

Presidente de honra do PL, o ex-chefe do Executivo continuará recebendo da legenda remuneração equivalente ao salário de um deputado federal, atualmente fixado em R$ 46,3 mil brutos, segundo Valdemar da Costa Neto. Além disso, Bolsonaro mantém o benefício da aposentadoria da Câmara, que tem previsão legal e não foi suspenso pelo STF. Em setembro, o pagamento bruto registrado foi de R$ 41,5 mil, com cerca de R$ 27,5 mil líquidos.