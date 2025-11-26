26 de novembro de 2025
DINHEIRO

Mesmo preso, Bolsonaro manterá rendimentos acima de R$ 100 mil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Agência Brasil
Somando os valores brutos, os rendimentos de Bolsonaro chegam a R$ 100,7 mil.

Mesmo condenado e cumprindo pena em regime fechado por crimes relacionados à tentativa de golpe de 2022, Jair Bolsonaro conitnuará recebendo salário partidário, aposentadoria parlamentar e pensão militar, somando mais de R$ 100 mil mensais, conforme apurou o SBT News.

Leia mais: Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis

Presidente de honra do PL, o ex-chefe do Executivo continuará recebendo da legenda remuneração equivalente ao salário de um deputado federal, atualmente fixado em R$ 46,3 mil brutos, segundo Valdemar da Costa Neto. Além disso, Bolsonaro mantém o benefício da aposentadoria da Câmara, que tem previsão legal e não foi suspenso pelo STF. Em setembro, o pagamento bruto registrado foi de R$ 41,5 mil, com cerca de R$ 27,5 mil líquidos.

O ex-presidente também recebe pensão como capitão reformado, de R$ 12,8 mil brutos e pouco mais de R$ 9,5 mil líquidos. Caso a perda de patente seja confirmada, esse valor não deixaria de ser pago pelo Exército, apenas passaria para sua esposa, Michelle Bolsonaro, e sua filha caçula, Laura.

Somando os valores brutos, os rendimentos de Bolsonaro chegam a R$ 100,7 mil. Considerando descontos e estimativas de salário líquido pago a dirigentes do PL, o ex-presidente deve manter cerca de R$ 70 mil mensais mesmo atrás das grades.

