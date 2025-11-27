Levantamento do programa SP Vida, que cruza dados dos boletins de ocorrência para traçar estratégias de policiamento, aponta 1.199 homicídios dolosos nos dez primeiros meses de 2025 - 103 a menos que no ano passado. Em outubro, foram 129 ocorrências, três abaixo do registrado no mesmo mês de 2024.

O interior paulista registrou queda significativa nos crimes contra a vida neste ano, com os menores índices de homicídios e latrocínios da série histórica, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. De janeiro a outubro, os assassinatos diminuíram 7,9% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto os roubos seguidos de morte recuaram 35%.

Os latrocínios também apresentaram o melhor resultado em mais de duas décadas: 47 casos em dez meses, contra 73 no ano anterior. Somente em outubro, a polícia contabilizou três crimes do tipo - oito a menos na comparação anual.

Responsável pelo monitoramento dos indicadores, o major Hudson Rosa, coordenador do SP Vida, afirma que a análise dos dados tem sido decisiva nas operações. “Nosso objetivo é preservar a vida. O cruzamento de informações aponta as áreas críticas, ajuda no planejamento tático das equipes e permite estratégias conjuntas entre as polícias”, disse ele.

Além da queda nos crimes contra a vida, os números de produtividade policial cresceram. No interior, 7.134 armas de fogo foram apreendidas neste ano, e prisões e apreensões aumentaram 9,9%, somando 117.917 detidos em dez meses.