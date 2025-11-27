Criminosos incendiaram um trem carregado de celulose na noite dessa quarta-feira (26), na linha férrea entre São Vicente e Cubatão, na Baixada Santista (SP). Segundo a concessionária Rumo Logística, as chamas atingiram 12 vagões após o ato de vandalismo.

Vídeos feitos por moradores mostram a composição ainda em movimento enquanto o fogo se espalhava. O maquinista levou o trem a um local seguro, onde bombeiros retiraram a carga e atuaram para controlar o incêndio. Não houve feridos.