SP tem pior dia de ataques a ônibus, com 59 veículos depredados

A cidade de São Paulo teve a pior sequência de ataques a ônibus da atual onda de vandalismo. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Urbana Transporte e a SPTrans, estatal que gerencia o transporte público municipal, 59 veículos foram depredados desde a manhã de segunda-feira (7) e até a madrugada desta terça (8).

Ao todo, segundo a prefeitura, as empresas operadoras relataram que 328 ônibus do sistema municipal foram depredados desde o início dos ataques, em 12 de junho. Além da capital paulista, as ações também ocorrem em municípios do ABC Paulista e da Baixada Santista.

"Os atos aconteceram de forma distribuída por todas as regiões da cidade", diz a secretaria municipal.