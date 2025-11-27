Um policial civil de 50 anos foi detido após ser flagrado urinando em via pública e realizando disparo de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (26), no Itaim Bibi, área nobre da zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele desce do carro, urina na calçada e, em seguida, dispara para o alto durante uma abordagem de um segurança de condomínio.

O escrivão, identificado como Evandro Pedro de Mello e lotado no 38º Distrito Policial, foi localizado minutos depois pela Polícia Militar na Marginal Pinheiros. De acordo com os agentes, ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que resultou em autuação por conduzir sob influência de álcool.

A pistola usada no disparo foi apreendida, e uma cápsula deflagrada foi recolhida no local do incidente. O policial e um amigo que o acompanhava foram levados ao 91º Distrito Policial, na Vila Leopoldina, onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo em via pública.